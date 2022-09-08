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Udgået
FC6140/01
3,6 V batteri
Poseløs cyklonisk
Sprækkemundstykke og børstemundstykke
Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.
Den poseløse cyklonluftstrøm holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
De kraftfulde NiMH-batterier med lang levetid til Philips MiniVac er ikke forsynet med hukommelseseffekt. Denne effekt reducerer batterikapaciteten over tid, hvilket reducerer driftstiden. Denne Mini Vac med NiMH-batterier er sikret længerevarende strøm end produkter med standard NiCd-batterier, som har hukommelseseffekt.
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