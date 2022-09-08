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  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

Udgået

MiniVacHåndstøvsuger

FC6140/01

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
Nyd et bedre rengøringsresultat med den kraftfulde Philips MiniVac 3,6 V støvsuger. Den poseløse cykloniske luftstrøm og 2-trins filtreringssystem garanterer lang tids ydeevne, mens det aerodynamiske mundstykke sikrer suveræn opsamling af støv.
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Poseløs med cyklonisk luftstrøm og aerodynamisk mundstykke

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

  • 3,6 V batteri

  • Poseløs cyklonisk

  • Sprækkemundstykke og børstemundstykke

Aerodynamisk mundstykkedesign giver bedre opsamling af støv

Aerodynamisk mundstykkedesign giver bedre opsamling af støv

Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.

2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

2-trins poseløs med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Den poseløse cyklonluftstrøm holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Kraftfulde 3,6 V NiMH-batterier

Kraftfulde 3,6 V NiMH-batterier

De kraftfulde NiMH-batterier med lang levetid til Philips MiniVac er ikke forsynet med hukommelseseffekt. Denne effekt reducerer batterikapaciteten over tid, hvilket reducerer driftstiden. Denne Mini Vac med NiMH-batterier er sikret længerevarende strøm end produkter med standard NiCd-batterier, som har hukommelseseffekt.

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