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Udgået
FC6142/01
4,8 V batteri
Poseløs cyklonisk
Sprække-, børste-, viskermundstykke
Wet & Dry
Du kan opbevare Philips Mini Vac på den praktiske opladeenhed monteret på væggen eller anbragt på et bord. Det betyder, at Mini Vac med sit stærke genopladelige batteri altid er klar, når du er.
Den cyklonluftstrøm uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.
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