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  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
  • Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

Udgået

MiniVacHåndstøvsuger

FC6142/01

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
Nyd et bedre rengøringsresultat med den kraftfulde Philips MiniVac Wet&Dry 4,8 V støvsuger. Den rengør nemt både væsker og indtørret snavs med dens wet-and-dry-system. Det aerodynamiske mundstykkedesign sikrer suveræn opsamling af støv.
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Wet & Dry-system og aerodynamisk mundstykke

Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat

  • 4,8 V batteri

  • Poseløs cyklonisk

  • Sprække-, børste-, viskermundstykke

  • Wet & Dry

Slank opladeenhed (til væg eller bord)

Slank opladeenhed (til væg eller bord)

Du kan opbevare Philips Mini Vac på den praktiske opladeenhed monteret på væggen eller anbragt på et bord. Det betyder, at Mini Vac med sit stærke genopladelige batteri altid er klar, når du er.

2-trins uden pose med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

2-trins uden pose med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Den cyklonluftstrøm uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Aerodynamisk mundstykkedesign giver bedre opsamling af støv

Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.

Tekniske specifikationer

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