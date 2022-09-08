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FC6148/01
10,8 V batteri (litium)
Cyklonisk uden pose
Sprækkemundstykke og børstemundstykke
Eco
De kraftige litiumionbatterier (Li-ion) i Philips Mini Vac har længerevarende strøm i forhold til standard Nickel-Cadmium-batterier (NiCd). Li-ion-batterier er også meget lette, så det bliver mere behageligt at gøre rent.
Den cyklonluftstrøm uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
Opladeholderen til Mini Vac indeholder både et børstemundstykke og et sprækkemundstykke. Børstemundstykket sørger for, at du ikke beskadiger sarte overflader, når du gør rent, mens sprækkemundstykket gør det muligt at nå vanskeligt tilgængelige steder.
Anmeldelser
sammenlignet med den foregående Philips model FC6050. Intern test 2007 Philips Consumer Lifestyle.