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MiniVacHåndstøvsuger

FC6148/01

Grønnere hverdag
Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V støvsuger bruger en let og kraftfuld litiumionbatteriteknologi med lang levetid. Det effektive opladningssystem stopper med at bruge strøm, når batterierne er ladet op, så der går ikke energi til spilde.
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Grønnere hverdag

  • 10,8 V batteri (litium)

  • Cyklonisk uden pose

  • Sprækkemundstykke og børstemundstykke

  • Eco

Langtids-/letvægts-litiumion-batterier

Langtids-/letvægts-litiumion-batterier

De kraftige litiumionbatterier (Li-ion) i Philips Mini Vac har længerevarende strøm i forhold til standard Nickel-Cadmium-batterier (NiCd). Li-ion-batterier er også meget lette, så det bliver mere behageligt at gøre rent.

2-trins uden pose med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

2-trins uden pose med cyklonisk luftstrøm for optimal filtrering

Den cyklonluftstrøm uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.

Opladeholder med børste- og sprækkemundstykke

Opladeholder med børste- og sprækkemundstykke

Opladeholderen til Mini Vac indeholder både et børstemundstykke og et sprækkemundstykke. Børstemundstykket sørger for, at du ikke beskadiger sarte overflader, når du gør rent, mens sprækkemundstykket gør det muligt at nå vanskeligt tilgængelige steder.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med den foregående Philips model FC6050. Intern test 2007 Philips Consumer Lifestyle.