Opladeholder med børste- og sprækkemundstykke

Opladeholderen til Mini Vac indeholder både et børstemundstykke og et sprækkemundstykke. Børstemundstykket sørger for, at du ikke beskadiger sarte overflader, når du gør rent, mens sprækkemundstykket gør det muligt at nå vanskeligt tilgængelige steder.