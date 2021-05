Bredt udvalg af tilbehør til alle formål

Philips MiniVac leveres med et bredt udvalg af tilbehør, for at gøre det nemmere at rengøre dit hjem og din bil. Den omfatter et lille og et stort børstemundstykke, et lille og et stort sprækkemundstykke og et langt slangerør, som gør den særdeles velegnet til at rengøre selv vanskeligt tilgængelige steder. Alt i alt er den en ideel kombination til rengøring af dit hjem eller din bil!