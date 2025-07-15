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Gratis fragt fra 300 DKK
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Kraftfuld MiniVac for et bedre rengøringsresultat
Få bedre rengøring med den effektive Philips MiniVac 12 V støvsuger til hjemmet og bilen. Den 2-trins poseløse cykloniske luftstrøm garanterer lang tids ydeevne, mens det aerodynamiske mundstykke sikrer suveræn opsamling af støv.
12 V batteri
Poseløs cyklonisk
5 tilbehørsdele og opbevaringstaske
Hjem og bil (med bilstik)
Det aerodynamiske mundstykkedesign i Philips MiniVac er skabt for at sikre en optimal opsamling af selv de fineste støvpartikler. Mundstykkets ergonomiske form hjælper dig med at rengøre selv de mest svært tilgængelige områder.
Cyklonluftstrømmen uden pose holder snavset i rotation indvendigt og sikrer optimal, høj sugestyrke og rengøring, der holder længe. 2-trins-filtreringssystemet sikrer, at snavset ikke kan komme ud, når det først er suget op. Det første filter blokerer for det meste snavs, mens det andet filter fanger de finere støvpartikler.
De kraftige NiMH-batterier* med lang levetid til Philips MiniVac kan ikke håndtere hukommelseseffekt. Denne effekt reducerer batteriets kapacitet over tid, hvilket reducerer driftstiden. Denne Mini Vac med NiMH-batterier er sikret længerevarende strøm end produkter med standard NiCd-batterier, som har hukommelseseffekt.
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4.1
ud af 5
188
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
Saubermänner
15/07/2025
Deutschland
Leistungsstarker Akku Staubsauger
Kleiner, aber sehr leistungsstarker Akku Staubsauger. Sehr schön sind die zwei Leistungsstufen, dass umfangreiche Zubehör. Mit dem kleinen Helfer kann man schon mal den normalen Staubsauger im Schrank lassen. Perfekt auch für die Reinigung im Auto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149 Handstaubsauger - Refurbished
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149 Handstaubsauger - Refurbished
TiMi69
23/08/2022
Deutschland
Handlicher, starker Helfer
Der MiniVac FC6149/02, welchen wir im Rahmen eines Produkttests erhalten haben, hat sich als sehr leistungsstarker kleiner Helfer herausgestellt. Wir haben drei Katzen (Freigänger) im Haushalt, welche gerne allerlei Dreck aus dem Garten mit reinbringen, mit dem Trockenfutter bröseln oder mal das Streu aus dem Katzenklo rausräumen. In erster Linie war das Gerät für diese Hinterlassenschaften gedacht. Alle drei Aufgaben erfüllt der Handsauger mit Bravour. Auch im Auto haben wir ihn schon eingesetzt – hierzu gibt es ein kleines Video. Selbst ohne den Einsatz einer Bürste wird der meiste Schmutz problemlos aufgesaugt. Der Griff ist sehr handlich, das Zubehör umfangreich und die beutellose Technik kinderleicht anwendbar. Mit zwei Handgriffen ist der Staubbehälter entleert. Im Lieferumfang ist eine optisch ansprechende Ladestation und ein Beutel für die Verwahrung im Auto vorhanden. Wir sind sehr zufrieden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
TiMi1981
23/08/2022
Deutschland
Handlicher, starker Helfer
Der MiniVac FC6149/02, welchen wir im Rahmen eines Produkttests erhalten haben, hat sich als sehr leistungsstarker kleiner Helfer herausgestellt. Wir haben drei Katzen (Freigänger) im Haushalt, welche gerne allerlei Dreck aus dem Garten mit reinbringen, mit dem Trockenfutter bröseln oder mal das Streu aus dem Katzenklo rausräumen. In erster Linie war das Gerät für diese Hinterlassenschaften gedacht. Alle drei Aufgaben erfüllt der Handsauger mit Bravour. Auch im Auto haben wir ihn schon eingesetzt – hierzu gibt es ein kleines Video. Selbst ohne den Einsatz einer Bürste wird der meiste Schmutz problemlos aufgesaugt. Der Griff ist sehr handlich, das Zubehör umfangreich und die beutellose Technik kinderleicht anwendbar. Mit zwei Handgriffen ist der Staubbehälter entleert. Im Lieferumfang ist eine optisch ansprechende Ladestation und ein Beutel für die Verwahrung im Auto vorhanden. Wir sind sehr zufrieden!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MiniVac FC6149/02 Handstaubsauger