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  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve
  • Grundige rengøringsresultater på alle gulve

Udgået

PowerPro DuoLedningsfri 2-i-1 på stang

FC6162/01

Grundige rengøringsresultater på alle gulve
Den nye Philips PowerPro Duo tilbyder dig grundige rengøringsresultater på hårde gulve og tæpper. PowerCyclone Technology opretholder høj sugestyrke, hvilket sikrer en fremragende ydelse. TriActive Turbo-mundstykket fanger mere støv og fnuller på én gang.
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Med PowerCyclone og TriActive Turbo-mundstykke

Grundige rengøringsresultater på alle gulve

  • 2-i-1

  • 12 V

  • Poseløs

  • 2 stk. tilbehør

PowerCyclone-teknologi for optimal ydeevne

PowerCyclone-teknologi for optimal ydeevne

PowerCyclone-teknologien leverer grundige rengøringsresultater på én gang via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.

TriActive Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

TriActive Turbo-mundstykke for stor ydeevne på tæpper

TriActive Turbo-mundstykket sørger for stor ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den motoriserede børste og den optimerede luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.

Maksimal fleksibilitet til rengøring af vanskelige områder

Maksimal fleksibilitet til rengøring af vanskelige områder

PowerPro Duo er designet til at nå ind overalt, så du nemt kan rengøre under sofaen, sengen eller bordet uden besvær.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. 3 Testet af uafhængigt testinstitut i gennemsnit på tæpper og hårde gulve, sammenlignet med det bedst sælgende produkt i segmentet for 12 V ledningsfri 2-i-1 håndholdt med skaft, baseret på en uafhængig kilde, juni 2013.