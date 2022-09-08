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Udgået
FC6162/02
2-i-1
12 V
Posefri
2 stk. tilbehør
PowerCyclone-teknologien leverer grundige rengøringsresultater på én gang via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.
TriActive Turbo-mundstykket sørger for stor ydeevne på hårde gulve og tæpper. Den motoriserede børste og den optimerede luftstrøm samler alt støv og snavs på én gang.
PowerPro Duo er designet til at nå ind overalt, så du nemt kan rengøre under sofaen, sengen eller bordet uden besvær.
Anmeldelser
Testet af uafhængigt testinstitut i gennemsnit på tæpper og hårde gulve, sammenlignet med det bedst sælgende produkt i segmentet for 12 V ledningsfri 2-i-1 håndstang, baseret på en uafhængig kilde, juni 2013.