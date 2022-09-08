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  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt
  • Støvsuger og vasker samtidigt

Udgået

PowerPro AquaStøvsugning og gulvvask

FC6404/01

Støvsuger og vasker samtidigt
Den nye trådløse (Li-Ion) PowerPro Aqua er et kraftigt 3-i-1-værktøj til at håndtere det daglige griseri. En støvsuger uden pose til alle gulve, en håndholdt støvsuger til overflader såsom sofaer, stole eller hjørner og et gulvvaskesystem til fjernelse af fugtig snavs.
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Altid ved hånden for hurtig rengøring af det daglige snavs

Støvsuger og vasker samtidigt

  • 3-i-1

  • Støvsug og vask gulv

  • 18 V

PowerCyclone-teknologi for effektiv støvsugning

PowerCyclone-teknologi for effektiv støvsugning

PowerCyclone-teknologien leverer effektive støvsugningsresultater med det samme. Luften kommer hurtigt ind i PowerCyclone og accelereres yderligere gennem den buede luftpassage for effektivt at skille støv fra luft.

Nyt system til gulvvask med optimal fugtkontrol til alle hårde gulve

Nyt system til gulvvask med optimal fugtkontrol til alle hårde gulve

Det unikke system til gulvvask styrer tilførslen af vand, så der bibeholdes en optimal fugtighed på alle hårde gulve under hele rengøringen.

Håndholdt enhed til støvsugning af møbler og hjørner, der er svære at nå

Håndholdt enhed til støvsugning af møbler og hjørner, der er svære at nå

Håndholdt enhed til støvsugning af møbler og hjørner, der er svære at nå

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Afhængigt af brugsfrekvensen anbefales det at udskifte hver 3.-6. måned. 2 mikrofiberpuder er inkluderet i pakken. Du kan gå til www.philips.com for at se, hvor du kan købe mikrofiberpuder. Vi kan ikke garantere et tilfredsstillende rengøringsresultat, hvis du anvender mikrofiberpuder fra andre producenter.