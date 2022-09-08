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Udgået
FC6404/01
3-i-1
Støvsug og vask gulv
18 V
PowerCyclone-teknologien leverer effektive støvsugningsresultater med det samme. Luften kommer hurtigt ind i PowerCyclone og accelereres yderligere gennem den buede luftpassage for effektivt at skille støv fra luft.
Det unikke system til gulvvask styrer tilførslen af vand, så der bibeholdes en optimal fugtighed på alle hårde gulve under hele rengøringen.
Håndholdt enhed til støvsugning af møbler og hjørner, der er svære at nå
Anmeldelser
Afhængigt af brugsfrekvensen anbefales det at udskifte hver 3.-6. måned. 2 mikrofiberpuder er inkluderet i pakken. Du kan gå til www.philips.com for at se, hvor du kan købe mikrofiberpuder. Vi kan ikke garantere et tilfredsstillende rengøringsresultat, hvis du anvender mikrofiberpuder fra andre producenter.