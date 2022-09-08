Afhængigt af brugsfrekvensen anbefales det at udskifte hver 3.-6. måned. 2 mikrofiberpuder er inkluderet i pakken. Du kan gå til www.philips.com for at se, hvor du kan købe mikrofiberpuder. Vi kan ikke garantere et tilfredsstillende rengøringsresultat, hvis du anvender mikrofiberpuder fra andre producenter.