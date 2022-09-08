Fej og damprengør på én gang

Opnå hygiejniske resulterer med én bevægelse. Steam Plus dobbelte virkning sparer dig tid og besvær. Fejefunktionen fjerner snavs, støv og alle former for krummer, mens dampfunktionen rengør. Du kan desuden bruge hver funktion separat, eller kombinere dem og rense gulvet på én gang.