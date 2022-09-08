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  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp
  • Hold dine gulve skinnende rene med damp

Udgået

Steam PlusSweep and Steam-renser

FC7020/01

Hold dine gulve skinnende rene med damp
Hold dit hjem skinnende rent med den nye Philips Steam Plus FC7020. Nyd de mest hygiejniske rengøringsresultater, når dampen dræber bakterierne. Denne kombinerede enhed til fejning og damprengøring sparer tid og kræfter. 83 procent af Smartson testpiloter anbefale Philips Steam Plus FC7020.
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Fej og gør rent med damp i én arbejdsgang

Hold dine gulve skinnende rene med damp

  • 2-i-1: fejer og gør rent med damp

  • 30 sek. opvarmningstid

  • 2 mikrofiberpuder

  • Alle hårde gulve

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

Få de mest hygiejniske damprengøringsresultater med Philips Steam Plus. Philips Steam Plus dræber op til 99,9 % af alle bakterier og mikrober. Rengør alle former for hårde gulve uden kemikalier, udelukkende ved hjælp af vand.

1300 W giver kraftig dampproduktion

1300 W giver kraftig dampproduktion

1300 W giver en hurtig opvarmningstid. Steam Plus er klar til brug på mindre end 30 sek. LED-indikatoren skifter fra hvid til blå, når Steam Plus er klar til at dampe.

Fej og damprengør på én gang

Fej og damprengør på én gang

Opnå hygiejniske resulterer med én bevægelse. Steam Plus dobbelte virkning sparer dig tid og besvær. Fejefunktionen fjerner snavs, støv og alle former for krummer, mens dampfunktionen rengør. Du kan desuden bruge hver funktion separat, eller kombinere dem og rense gulvet på én gang.

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  • Eksperttips og inspiration.