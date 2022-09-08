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Udgået
FC7020/01
2-i-1: fejer og gør rent med damp
30 sek. opvarmningstid
2 mikrofiberpuder
Alle hårde gulve
Få de mest hygiejniske damprengøringsresultater med Philips Steam Plus. Philips Steam Plus dræber op til 99,9 % af alle bakterier og mikrober. Rengør alle former for hårde gulve uden kemikalier, udelukkende ved hjælp af vand.
1300 W giver en hurtig opvarmningstid. Steam Plus er klar til brug på mindre end 30 sek. LED-indikatoren skifter fra hvid til blå, når Steam Plus er klar til at dampe.
Opnå hygiejniske resulterer med én bevægelse. Steam Plus dobbelte virkning sparer dig tid og besvær. Fejefunktionen fjerner snavs, støv og alle former for krummer, mens dampfunktionen rengør. Du kan desuden bruge hver funktion separat, eller kombinere dem og rense gulvet på én gang.
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