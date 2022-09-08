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Udgået
FC8021/03
FC8377/09R1
FC8577/09R1
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
XU9100/10R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
FC8785/09R0
XU9100/10
4 x støvsugerposer
Én standard passer til alle
50 % længere levetid
15 % større kapacitet
Den originale Philips s-bag® kan bruges til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.
s-bag® Classic med lang brugstid holder 50 % længere end traditionelle papirposer. Posens særlige syntetiske materiale og den 15 % større kapacitet sikrer optimal luftstrøm, så din støvsuger beholder sin sugekraft i længere tid.
Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. allergener.
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