s-bag® Classic med lang brugstid

s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.