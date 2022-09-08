ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • s-bag® Classic med lang brugstid
  • s-bag® Classic med lang brugstid
  • s-bag® Classic med lang brugstid
  • s-bag® Classic med lang brugstid
  • s-bag® Classic med lang brugstid
  • s-bag® Classic med lang brugstid

Udgået

s-bagClassic Long Performance (4-pak)

FC8021/03

s-bag® Classic med lang brugstid
s-bag® er den universelle støvpose til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Når du køber nye poser, skal du bare kigge efter s-bag®-logoet. Brug af ikke-originale poser kan beskadige din støvsuger.
Se alle fordele
Kompatible produkter
Performer Compact

Performer Compact
Støvsuger med pose

FC8377/09R1

Performer Active

Performer Active
Støvsuger med pose

FC8577/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8780/19R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8786/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/19R1

Philips HomeRun 9000 series

Philips HomeRun 9000 series
Støvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8779/09R1

3000 Series

3000 Series
Støvsuger med pose

XD3110/09R1

Performer Silent

Performer Silent
Støvsuger med pose

FC8785/09R0

Philips HomeRun 9000 series

Philips HomeRun 9000 series
Støvsuger/gulvvaskrobot

XU9100/10

Længere brugstid, bedre filtrering

s-bag® Classic med lang brugstid

  • 4 x støvsugerposer

  • Én standard passer til alle

  • 50 % længere levetid

  • 15 % større kapacitet

En universel standard gør valget nemt

En universel standard gør valget nemt

Den originale Philips s-bag® kan bruges til alle støvsugere med pose fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Slip for besværet med uendelig søgen efter en støvpose, se blot efter s-bag®-logoet.

50 % længere levetid end traditionelle papirposer

50 % længere levetid end traditionelle papirposer

s-bag® Classic med lang brugstid holder 50 % længere end traditionelle papirposer. Posens særlige syntetiske materiale og den 15 % større kapacitet sikrer optimal luftstrøm, så din støvsuger beholder sin sugekraft i længere tid.

Filtrerer 99 % af støvet væk

Filtrerer 99 % af støvet væk

Støvsugerposens syntetiske materiale filtrerer op til 99 % af al støv og partikler. Det filtrerer luften mere effektivt end en almindelig papirpose og hjælper dig med at slippe af med luftbårne partikler som f.eks. allergener.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.