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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC8063/01
4 mikrofiberpuder
Kompatibel med PowerPro Aqua
Udskift hver 6. måned
Udskift hver 6. måned for at bibeholde apparatets optimale rengøringsevne.
Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Effektiv og grundig fjernelse af snavs og pletter.
Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne.
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