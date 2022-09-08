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Udgået

Tilbehørssæt

FC8063/01

Udskift for at optimere ydeevnen
Udskift for at optimere ydeevnen, så du kan blive ved med at opnå den bedste rengøring hver eneste dag.
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Kompatible produkter
PowerPro Aqua

PowerPro Aqua
Støvsugning og gulvvask

FC6404/01R1

Kompatibel med PowerPro Aqua

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  • 4 mikrofiberpuder

  • Kompatibel med PowerPro Aqua

  • Udskift hver 6. måned

Udskift hver 6 måned for at få en optimal rengøringsevne

Udskift hver 6 måned for at få en optimal rengøringsevne

Udskift hver 6. måned for at bibeholde apparatets optimale rengøringsevne.

Mikrofiberpuder, der effektivt fjerner alt snavs og alle pletter

Mikrofiberpuder, der effektivt fjerner alt snavs og alle pletter

Det bløde mikrofibermateriale løsner, løfter og absorberer støv og snavs, så dette fjernes effektivt og skånsomt. Effektiv og grundig fjernelse af snavs og pletter.

Nem at sætte på og fjerne

Nem at sætte på og fjerne

Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine og er nemme at fastgøre og fjerne.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.