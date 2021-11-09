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Udgået
Certificeret allergivenlig
Regulerbar sugeeffekt
Kompakt og let
Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke, der giver fantastiske rengøringsresultater.
Højtydende mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler*.
Kompakt letvægtsdesign gør støvsugeren nem at opbevare og transportere.
4.8
ud af 5
110
Anmeldelser
98%
anbefaler dette produkt
09/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
παλιό και καλό
Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.
Fordele
απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα
Ulemper
κανένα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ρινα
07/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Εξεραιτικη
Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Στο♥️
07/11/2021
Ελλάδα
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Πολύ δυνατή σκούπα
Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα
Fordele
Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).