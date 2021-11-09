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  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
  • Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet

Udgået

2000 SeriesStøvsuger med pose

FC8243/09

4.8
| (110) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt
Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet
Med støvsugeren Philips PowerGo holder du nemt hjemmet rent og friskt. Allergifiltret opfanger hele 99,9 % af fint støv og allergener.
Se alle fordele

Allergifilter opfanger fint støv og allergener

Rengør effektivt på alle overflader i hjemmet

  • Certificeret allergivenlig

  • Regulerbar sugeeffekt

  • Kompakt og let

900W motor betyder bedre sugestyrke

900W motor betyder bedre sugestyrke

Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke, der giver fantastiske rengøringsresultater.

99,9 % støvopsamling* betyder fantastiske rengøringsresultater

99,9 % støvopsamling* betyder fantastiske rengøringsresultater

Højtydende mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler*.

Kompakt størrelse og lav vægt for nem transport

Kompakt størrelse og lav vægt for nem transport

Kompakt letvægtsdesign gør støvsugeren nem at opbevare og transportere.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

110

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

2
1

09/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

παλιό και καλό

Αυτή τη σκούπα δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει καμία άλλη. Τόσο πολύ που αναγκάστηκα να πουλήσω την καινούργια γιατί δεν είχε την ανάλογη απόδοση. Την συγκεκριμένη θα προτιμούσα να την επισκευάσω παρά να την αντικαταστήσω με άλλο μοντέλο. Έχει και πολύ βολική κίνηση.

Fordele

απόδοση, κίνηση, ευελιξία, χωρητικότητα

Ulemper

κανένα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξεραιτικη

Τελεια θα την αγοραζα ξανα και θα την πρωτεινα κ στις φιλες μου

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8244/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ δυνατή σκούπα

Δυνατή σκούπα κ αποτελεσματική Η καλύτερη από όσες έχω δοκιμάσει έως τώρα

Fordele

Εύκολη στην χρήση κ αποτελεσματική

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 2000 FC8243/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).