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Udgået
FC8326/09
TriActive-mundstykke
Animal
Turbo-børsten muliggør grundig rengøring af tæpper og fjerner nemt hår og fnuller. Den roterende børste inde i mundstykket fjerner aktivt små støvpartikler og dyrehår, så rengøringen bliver mere effektiv.
Støvkammeret på 3 l øger s-bag Classic-støvposens brugstid og sikrer således en langvarig ydeevne.
Det lette aluminiumsrør til støvsugeren er nemt at bruge og bære. Det 2-delte teleskoprør kan nemt indstilles, så det passer i højden.
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