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Udgået

PowerLifeStøvsuger med pose

FC8326/09

1 pris

Fuld ydelse
Den nye Philips PowerLife giver fuld rengøring takket være det unikke TriActive-mundstykke, som er designet til effektiv fjernelse af støv.
Se alle fordele

Lavere energiforbrug

Fuld ydelse

  • TriActive-mundstykke

  • Animal

Turbo-børste, perfekt til hjem med dyrehår

Turbo-børste, perfekt til hjem med dyrehår

Turbo-børsten muliggør grundig rengøring af tæpper og fjerner nemt hår og fnuller. Den roterende børste inde i mundstykket fjerner aktivt små støvpartikler og dyrehår, så rengøringen bliver mere effektiv.

3 l støvkammer og s-bag, der giver langvarig ydeevne

3 l støvkammer og s-bag, der giver langvarig ydeevne

Støvkammeret på 3 l øger s-bag Classic-støvposens brugstid og sikrer således en langvarig ydeevne.

Komfortabel og let takket være det lette aluminiumsrør

Komfortabel og let takket være det lette aluminiumsrør

Det lette aluminiumsrør til støvsugeren er nemt at bruge og bære. Det 2-delte teleskoprør kan nemt indstilles, så det passer i højden.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679595

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