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Udgået
2000 W
350 W sugestyrke
Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 350 W sugestyrke, der giver perfekte rengøringsresultater.
Den store kapacitet i Philips' støvpose giver dig mulighed for at udnytte din støvsugerpose optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.
Dette ergonomisk formede greb er praktisk at bruge. Dets lange design giver dig længere rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder, der ellers er vanskelige at nå.
4.2
ud af 5
38
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
teosoy
10/04/2013
United Kingdom
very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power
very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag
Claudio9
08/01/2015
Deutschland
Gut auch für ältere Menschen
Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Burningheart143
27/04/2014
Deutschland
Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung
Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel