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  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke
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  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke
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  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke
  • Det handler om styrke

Udgået

PowerLifeStøvsuger med pose

FC8452/01

4.2
| (38) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
Det handler om styrke
Fantastiske rengøringsresultater på alle gulve med Philips PowerLife FC8452/01-støvsugeren takket være dens 2000 Watt-motor.
Se alle fordele

2000 W motor for fantastisk rengøring

Det handler om styrke

  • 2000 W

  • 350 W sugestyrke

2000 W motor, der genererer max. 350 W sugestyrke

2000 W motor, der genererer max. 350 W sugestyrke

Denne kraftfulde 2000 W motor genererer maks. 350 W sugestyrke, der giver perfekte rengøringsresultater.

3 liter s-bag til langvarig ydeevne

3 liter s-bag til langvarig ydeevne

Den store kapacitet i Philips' støvpose giver dig mulighed for at udnytte din støvsugerpose optimalt, hvilket betyder, at du ikke behøver at skifte støvposen så ofte.

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Nå ind i alle hjørner takket være ekstra langt ergonomisk greb

Dette ergonomisk formede greb er praktisk at bruge. Dets lange design giver dig længere rækkevidde, så du nemt kan nå ind til steder, der ellers er vanskelige at nå.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

38

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

1

10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power

very handy, silent when operating in mid-range 1000 Watts, strong sucking power

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Vacuum cleaner with bag

08/01/2015

Deutschland

Deutschland

Gut auch für ältere Menschen

Der Sauger ist leicht zu führen und hat eine sehr gute Saugleistung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

27/04/2014

Deutschland

Deutschland

Kleiner Staubsauger mit großer Saugleistung

Wir waren auf der Suche, nach einem neuen Staubsauger, der viel Saugkraft mit sich bringt. Ich weiss gar nicht, wie viele Sauger wir ausprobiert haben, MIT und auch OHNE Staubbeutel. Keiner hatte so eine enorme Saugkraft wie dieser von Philips. Zubehör wie 2 Düsen und ein erster Staubbeutel sind auch dabei. Toll ist auch, das man die Saugstärke selber einstellen kann, das können heutzutage leider nicht mehr alle Staubsauger.Selbst auf kleinster Stufe saugt er richtig super. Das Stromkabel ist schön lang und zieht sich auf Knopfdruck komplett und schnell wieder ein. Also ich kann den Turbosauger nur weiterempfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerLife FC8452/01 Staubsauger mit Beutel

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
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