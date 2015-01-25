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Udgået
FC8473/01
20 % højere sugestyrke* for en bedre rengøring
Den nye Philips PowerPro Compact støvsuger leverer kraftfuld ydeevne uden kompromis takket være PowerCyclone 4-teknologien og avanceret beholderdesign
1800 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 vaskbart filter
Parquet
PowerCyclone 4 teknologi maksimerer luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og luft med det samme. Den leverer bemærkelsesværdige rengøringsresultater via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.
1800 Watt motoren genererer maks. 350 W sugestyrke og giver høj ydeevne.
Det plisserede EPA-filter har en stor filteroverflade og god filtreringsevne. Sammen med cyklonluftstrømmen forhindrer dette støvsugeren i at tilstoppes hurtigt og giver dig bedre og længerevarende filtreringsresultater.
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3.7
ud af 5
13
Anmeldelser
ManoM
25/01/2015
Deutschland
Ausgezeichnete Leistung, Super saugkraft.
Ausgezeichnete Leistung, und vom Preis her, also Preis Leistung Verhältnisse, einfach Klasse. Seit über ein Jahr haben wir diese kleinen Philips gekauft und wir sind wirklich sehr zufrieden, wir können nur weiter Empfehlen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
KeyJay
02/07/2014
Deutschland
Starke Saugkraft
Bin bin voll und ganz zufrieden mit dem produkt. Die stake Saugkraft und das Ergbnis nach dem saugen haben mich komplett überzeugt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Beutelloser Staubsauger
cateyes
06/10/2014
België
plus qu'un aspirateur... Un concentré de puissance!!!
J'ai acquis cet aspi vendredi et dès mon retour, j'ai d'abord passé partout mon ancien aspirateur et ensuite j'ai fait de même avec le Philips. Quel ne fut pas ma surprise en vidant le bac... Pleins de poils, de cheveux, de poussière... J'ai pu aisément nettoyer à l'eau sans que ma loque ne se retrouve avec des cheveux, poils etc... Je suis acquise et j'ai un nouveau membre dans la famille... Mon copain est jalou, parce que je ne fais que parler de lui et ne fais que vanter ses mérites... Je dis oui! oui oui!!!! J'ai enfin une Porsche d'aspirateur à la maison... Pas besoin de mettre 300 euros pour un aspirateur jaune très connu!! alors que celui ci fait le même boulot!!! J'aime j'aime et j'aime!!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Compact FC8473/01 Aspirateur sans sac
Sugestyrke testet i overensstemmelse med den internationale standard DIN EN 60312/11/2008, testet af det eksterne testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Januar 2013).