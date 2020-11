Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster