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Udgået

Performer ActiveStøvsuger med pose

FC8526/09

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Den nye Philips Performer Active laver fuld rengøring takket være AirflowMax-teknologien og det unikke TriActive+-mundstykke, som er designet til effektiv fjernelse af støv.
Se alle fordele

Lavere energiforbrug

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  • AirflowMax-teknologi

  • TriActive+-mundstykke

  • Animal

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

Revolutionerende AirflowMax-teknologi for ekstrem ydeevne

AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!

Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

Nyt 3-i-1 TriActive+-mundstykke opfanger kraftigt og fint støv

TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster

Ydeevne i A-klassen på hårde gulve

Ydeevne i A-klassen på hårde gulve

Dette produkt opnår den højeste rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af støvet samles op!

Tekniske specifikationer

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