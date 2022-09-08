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Udgået
FC8526/09
AirflowMax-teknologi
TriActive+-mundstykke
Animal
AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får en høj ydeevne, selv efterhånden som posen fyldes op!
TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster
Dette produkt opnår den højeste rengøringsydeevne på hårde gulve. 100 % af støvet samles op!
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