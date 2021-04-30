    Den kraftigste støvsuger med pose fra Philips
      Performer Active Støvsuger med pose

      FC8580/09

      Den kraftigste støvsuger med pose fra Philips

      Philips Performer Active-støvsuger med pose opnår maksimale, dybe rengøringsresultater med minimal indsats takket være AirflowMax-teknologi og TriActive+ LED-mundstykke, der finder det fineste skjulte støv.

      Den kraftigste støvsuger med pose fra Philips

      Fastholder >99,9 % af støv med 50 % længere brug af posen**

      • 99,9 % støvopsamling
      • 900 W
      • 4 l
      • TriActive+ LED-mundstykke
      Revolutionerende AirflowMax-teknologi for høj sugestyrke

      Unikt designet støvkammer maksimerer kapaciteten og luftstrømmen med en ikke-tilstoppende støvpose, der muliggør stærk sugestyrke, indtil støvposen er fuld.

      900W motor betyder bedre sugestyrke

      Den effektive motor på 900 W leverer høj sugestyrke og effektiv rengøring.

      Allergifilteret opsamler 99,9 % af partiklerne – ECARF-certificeret

      Certificeret allergifilter opfanger 99,9 % af støvpartiklerne – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere.

      Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug

      Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.

      Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 4-liters støvkammer

      Stort 4-liters støvkammer og langtidsholdbare universalposer giver optimal sugeevne, indtil poserne er fulde, samt en forseglet, problemfri bortskaffelse.

      TriActive+ LED-mundstykke afslører skjult støv og giver grundig rengøring

      TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3x AA-batterier medfølger.

      ActiveLock-koblinger tilpasses nemt alle rengøringsopgaver

      ActiveLock-koblinger gør det nemt at montere tilbehøret på teleskoprøret med et enkelt klik.

      Mini-turbobørste gør det let at fjerne (dyre)hår og fnuller

      Mini-turbobørsten roterer for hurtigt at fjerne hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til ejere af kæledyr.

      99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

      TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

      Tekniske specifikationer

      • Mundstykke og tilbehør

        Standardmundstykke
        TriActive+ LED-mundstykke
        Inklusive tilbehør
        • Sprækkemundstykke
        • Integreret børste
        • Lille mundstykke
        Ekstra mundstykke
        Mini-turbobørste
        Ekstra tilbehør
        3x AA batterier

      • Design

        Farve
        Opalgrøn

      • Vægt og mål

        Produktets mål (L x B x H)
        447 x 304 x 234  mm
        Produktets vægt
        5,2  kg

      • Bæredygtighed

        Emballage
        > 90 % genbrugsmaterialer
        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      • Performance

        Indgangseffekt (IEC)
        750  W
        Luftstrøm (maks.)
        32,17  l/s
        Lydniveau
        77  dB
        Vakuum (maks.)
        17,5  kPa
        Indgangseffekt (maks.)
        900  W

      • Filtrering

        Støvposens type
        s-bag Classic med lang brugstid
        Støvkapacitet
        4  l
        Støvfilter
        Allergifilter
        Motorfilter
        Mikrofilter

      • Brugervenlighed

        Rørkobling
        ActiveLock
        Aktionsradius
        9  m
        Bærehåndtag
        Front
        Rørtype
        2-delt teleskoprør af metal
        Styrkekontrol
        Drejeknap
        Ledningslængde
        6  m
        Hjultype
        Gummi

      • 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2). Filtreringsevne er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.
      • *Beregnet med udskiftning af støvpose ved 80 % tab af sugestyrke sammenlignet med en Classic-papirpose FC8019/01; målt internt på en Philips FC895x/09-serie.

