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Udgået
FC8660/91
Energieffektivitetsklasse B
AirflowMax-teknologi
TriActive+-mundstykke
Vaskbart EPA 10-filter
AirflowMax-teknologi optimerer luftstrømmen, så støvposen folder sig ensartet ud, og du får høj sugestyrke, selv efterhånden som posen fyldes op!
TriActive+-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster
Det specielt designede 4 l støvkammer giver dig mulighed for at sikre en optimal brug af støvposen, så du kan gøre rent i længere tid.
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