FC8787/09
Maksimal effekt. Minimalt støjniveau*
Et rent gulv gør hjemmet sundere. Philips-støvsugeren med pose Performer Silent har avanceret gulvlysteknologi med TriActive+ LED-mundstykke, der afslører det fineste skjulte støv.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Støvsuger med pose
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Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.
Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.
Ekstra langt kabel på 12 meter rækker længere uden at skulle tage stikket ud.
Certificeret allergifilter opfanger 99,9 % af støvpartiklerne – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere.
Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.
Stort 4-liters støvkammer og langtidsholdbare universalposer giver optimal sugeevne, indtil poserne er fulde, samt en forseglet, problemfri bortskaffelse.
TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3x AA-batterier medfølger.
Mini-turbobørsten fjerner hurtigt hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til folk med kæledyr.
TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.
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