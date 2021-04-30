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    • Maksimal effekt. Minimalt støjniveau* Maksimal effekt. Minimalt støjniveau* Maksimal effekt. Minimalt støjniveau*

      Performer Silent Støvsuger med pose

      FC8787/09

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Maksimal effekt. Minimalt støjniveau*

      Et rent gulv gør hjemmet sundere. Philips-støvsugeren med pose Performer Silent har avanceret gulvlysteknologi med TriActive+ LED-mundstykke, der afslører det fineste skjulte støv.

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      Performer Silent
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      Performer Silent

      Støvsuger med pose

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      Maksimal effekt. Minimalt støjniveau*

      Opsamler og fastholder > 99,99 %** af støv og allergener

      • 99,9 % støvopsamling
      • 750 W
      • TriActive+ LED-mundstykke
      • Mini-turbobørste
      750W motor betyder kraftig sugestyrke

      750W motor betyder kraftig sugestyrke

      Den effektive motor på 750 W giver en effektiv og optimal rengøring hver gang.

      Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

      Støvsug altid lydløst uden at forstyrre andre

      Udviklet til støjsvag drift, så du kan støvsuge stille og roligt når som helst uden at forstyrre andre i hjemmet. Certificeret af Quiet Mark.

      Lang rækkevidde på 12 meter, rækker længere uden at skulle tage stikket ud

      Lang rækkevidde på 12 meter, rækker længere uden at skulle tage stikket ud

      Ekstra langt kabel på 12 meter rækker længere uden at skulle tage stikket ud.

      Allergifilteret opsamler 99,9 % af partiklerne – ECARF-certificeret

      Allergifilteret opsamler 99,9 % af partiklerne – ECARF-certificeret

      Certificeret allergifilter opfanger 99,9 % af støvpartiklerne – herunder pollen, dyrehår og støvmider – ideelt til allergikere.

      Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug

      Blød børste integreret i håndtaget, altid klar til brug

      Der er indbygget en afstøvningsbørste direkte i håndtaget, så den altid klar til brug på møbler, plane overflader og polstring.

      Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 4-liters støvkammer

      Nemme, holdbare poser passer ind i et stort 4-liters støvkammer

      Stort 4-liters støvkammer og langtidsholdbare universalposer giver optimal sugeevne, indtil poserne er fulde, samt en forseglet, problemfri bortskaffelse.

      TriActive+ LED-mundstykke afslører skjult støv og giver grundig rengøring

      TriActive+ LED-mundstykke afslører skjult støv og giver grundig rengøring

      TriActive+ LED-lys gør usynligt støv synligt på hårde gulve, så du får det hele med og kan få den mest grundige rengøring på alle typer hårde gulve. En sensor tænder automatisk LED-lyset, når mundstykket er i brug, og slukker, når det ikke er. 3x AA-batterier medfølger.

      Mini-turbobørste fjerner nemt dyrehår og fnuller

      Mini-turbobørste fjerner nemt dyrehår og fnuller

      Mini-turbobørsten fjerner hurtigt hår, fnuller og støv fra sofaer, puder og andet stof. Perfekt til folk med kæledyr.

      99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

      99,9 % støvopsamling** betyder grundige rengøringsresultater

      TriActive+ LED-mundstykke og høj sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler**.

      Tekniske specifikationer

      • Mundstykke og tilbehør

        Standardmundstykke
        TriActive+ LED-mundstykke
        Inklusive tilbehør
        • Sprækkemundstykke
        • Lille mundstykke
        • Integreret børste
        Ekstra mundstykke
        Mini-turbobørste

      • Design

        Farve
        Gletsjerblå

      • Vægt og mål

        Produktets mål (L x B x H)
        470 x 320 x 280  mm
        Produktets vægt
        5,4  kg

      • Bæredygtighed

        Emballage
        > 90 % genbrugsmaterialer
        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      • Performance

        Indgangseffekt (IEC)
        650  W
        Lydniveau
        70  dB
        Indgangseffekt (maks.)
        750  W

      • Filtrering

        Støvposens type
        s-bag med ultralang brugstid
        Støvkapacitet
        4  l
        Støvfilter
        Allergifilter
        Motorfilter
        Mikrofilter

      • Brugervenlighed

        Rørkobling
        ActiveLock
        Aktionsradius
        12  m
        Bærehåndtag
        Top og front
        Rørtype
        2-delt teleskoprør af metal
        Styrkekontrol
        Elektronisk på apparat
        Ledningslængde
        9  m
        Indikator for fuld støvbeholder
        Ja
        Hjultype
        Gummi

      Badge-D2C

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      • af alle Philips-støvsugere med pose.
      • *støvopsamling på hårde gulve (IEC62885-2) og filtrering af partikler helt ned til 0,3 μm i henhold til EU's energimærke.

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