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Udgået
Maksimal komfort, minimal anstrengelse
Føl lettelsen ved mere komfortabel rengøring
Fjernbetjening
Dette ergonomisk designede håndgreb afhjælper belastning af håndleddene og sikrer nem manøvrering med en enkelt hånd. Nyd en nemmere rengøring.
Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!
Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Ladams
21/10/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!
Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.
Fordele
καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού
Ulemper
-
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Dato for brug 2019-10-21
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Dato for brug 2019-10-21