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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9252/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner

Udgået

ErgoFitPoseløs støvsuger

FC9252/01

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

Føl lettelsen ved mere komfortabel rengøring

Se alle fordele

ComfortControl-håndgrebet til nemmere rengøring

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

  • Fjernbetjening

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Dette ergonomisk designede håndgreb afhjælper belastning af håndleddene og sikrer nem manøvrering med en enkelt hånd. Nyd en nemmere rengøring.

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απροβλημάτιστη με τέλεια χαρακτηριστικά!!

Έχει μεγάλο καλώδιο, είναι μικρή σε μέγεθος, μετακινείτε εύκολα γιατί έχει μικρό όγκο, δεν χρειάζεται σακούλες, τραβάει πολύ δυνατά και καθαρίζεται εύκολα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από μία σκούπα; Τέλος η τιμή της είναι καταπληκτική για όλα αυτά που προσφέρει.

Fordele

καλή τιμή, εξαιρετικά δυνατή με εύκολο καθάρισμα και μεγάλο καλώδιο που το μαζεύει με ένα πάτημα του κουμπιού

Ulemper

-

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Dato for brug 2019-10-21

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9252/01 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Dato for brug 2019-10-21

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