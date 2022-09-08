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Udgået
FC9256/01
Maksimal komfort, minimal anstrengelse
Mærk lettelsen ved en forbedret holdning! Denne Philips støvsuger kræver langt færre buk under arbejdet og er mere behagelig at arbejde med
Fjernbetjening
Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du behøver ikke at bukke dig under rengøring; det hjælper med at holde dit håndled i en behagelig position; begge håndgreb gør det nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene støvsugeren med knapperne i håndgrebet.
Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!
Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.
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