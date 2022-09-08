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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9256/01

Udgået

ErgoFitPoseløs støvsuger

FC9256/01

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

Mærk lettelsen ved en forbedret holdning! Denne Philips støvsuger kræver langt færre buk under arbejdet og er mere behagelig at arbejde med

Se alle fordele

Få en bedre holdning med op til 70 % færre buk

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

  • Fjernbetjening

Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du behøver ikke at bukke dig under rengøring; det hjælper med at holde dit håndled i en behagelig position; begge håndgreb gør det nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene støvsugeren med knapperne i håndgrebet.

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.

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