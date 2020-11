Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du behøver ikke at bukke dig under rengøring; det hjælper med at holde dit håndled i en behagelig position; begge håndgreb gør det nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene støvsugeren med knapperne i håndgrebet.