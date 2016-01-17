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Udgået
FC9262/01
Maksimal komfort, minimal anstrengelse
Mærk lettelsen ved en forbedret holdning! Denne støvsuger kræver langt færre buk under arbejdet og er mere behagelig at arbejde med
2000 W
Fjernbetjening
Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du behøver ikke at bukke dig under rengøring; det hjælper med at holde dit håndled i en behagelig position; begge håndgreb gør det nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene støvsugeren med knapperne i håndgrebet.
Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!
Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.
2.0
ud af 5
3
Anmeldelser
peki2009
17/01/2016
Nederland
Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen
De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Sanne28
17/01/2016
Nederland
Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen
De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Pstofzuiger
21/08/2012
Nederland
Lompe design-stofzuiger
We hebben deze stofzuiger nu enkele maanden. De zuigkracht is prima en ook het meedraaien van de stofzuigstang is handig. Maar over het algemeen vinden wij de stofzuiger integenstelling tot de tegenwoordige kleine Miele stofzuigers met zak een lomp apparaat. Hij is niet te dragen, neemt veel ruimte bij het opbergen. De aanuit knoppen hebben een mooi design, maar functioneel een dun plasticje. Je rijdt vaak over de draad, want volgen doet hij niet goed. Alle aanhangsels en bediening aan de stang zitten vaak in de weg en zijn helaas niet afneembaar. Hij is wel makkelijk te legen, maar tijdens het stofzuigen produceert het apparaat veel warmte, en dat is niet prettig in de zomer met 30 grade. Samengevat, een lompe design stofzuiger, niet handig voor mensen met trappen of oudere mensen. Raar want waarvoor is hij dan ergonomisch ontworpen?
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak
Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak