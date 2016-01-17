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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Udgået

ErgoFitPoseløs støvsuger

FC9262/01

2

| (3) Anmeldelser

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

Mærk lettelsen ved en forbedret holdning! Denne støvsuger kræver langt færre buk under arbejdet og er mere behagelig at arbejde med

Se alle fordele

Få en bedre holdning med op til 70 % færre buk

Maksimal komfort, minimal anstrengelse

  • 2000 W

  • Fjernbetjening

Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Unikt ergonomisk udformet PostureProtect-håndgreb

Det patenterede PostureProtect-håndgreb giver dig en bedre kropsholdning på 4 måder: Du behøver ikke at bukke dig under rengøring; det hjælper med at holde dit håndled i en behagelig position; begge håndgreb gør det nemt at manøvrere, og du kan fingerbetjene støvsugeren med knapperne i håndgrebet.

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Fingerbetjente knapper i håndgrebet

Med knapperne i håndgrebet kan du nemt styre din støvsuger - uden at bukke dig!

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Roterende slangetilslutning for nemmere manøvrering

Denne slange har en drejelig tilslutning til håndgrebet, som giver nemmere manøvrering og mindre belastning af håndleddet.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.0

ud af 5

3

Anmeldelser

5
4
3
1

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

17/01/2016

Nederland

Nederland

Te zware stofzuiger met vaak meganische problemen

De zuigkracht en het mondstuk is erg prettig, je komt er mee in elk hoekje. Het niet nodig hebben van een stofzuigerzak is erg fijn en makkelijk in gebruik. Daarmee is alle positiviteit ook gezegd. De stofzuiger is lood zwaar en rijd niet fijn met je mee waardoor hij telkens vast zit of omvalt. Daarbij hadden wij na de garantie (na 2 jaar ofzo) telkens meganische problemen die we zelf niet konden oplossen en we hem op moeten sturen. Natuurlijk voor onze eigen rekening, want de garantie was voorbij. Erg zonde van het geld want de stofzuiger is al ontzettend duur. Voor deze prijs zou hij jaren mee moeten gaan zonder problemen. Momenteel is hij weer kapot en twijfelen we of we hem wel willen maken, want hij kost meer dan hij oplevert.

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

21/08/2012

Nederland

Nederland

Lompe design-stofzuiger

We hebben deze stofzuiger nu enkele maanden. De zuigkracht is prima en ook het meedraaien van de stofzuigstang is handig. Maar over het algemeen vinden wij de stofzuiger integenstelling tot de tegenwoordige kleine Miele stofzuigers met zak een lomp apparaat. Hij is niet te dragen, neemt veel ruimte bij het opbergen. De aanuit knoppen hebben een mooi design, maar functioneel een dun plasticje. Je rijdt vaak over de draad, want volgen doet hij niet goed. Alle aanhangsels en bediening aan de stang zitten vaak in de weg en zijn helaas niet afneembaar. Hij is wel makkelijk te legen, maar tijdens het stofzuigen produceert het apparaat veel warmte, en dat is niet prettig in de zomer met 30 grade. Samengevat, een lompe design stofzuiger, niet handig voor mensen met trappen of oudere mensen. Raar want waarvoor is hij dan ergonomisch ontworpen?

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

Denne anmeldelse blev foretaget for ErgoFit FC9262/01 Stofzuiger zonder stofzak

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