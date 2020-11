PowerCyclone 4 teknologi adskiller støv og luft med det samme

PowerCyclone 4 teknologi maksimerer luftstrøm og ydeevne ved at adskille støv og luft med det samme. Den leverer bemærkelsesværdige rengøringsresultater via yderst effektive trin: 1) Luften suges hurtigt ind i PowerCyclone takket være det lige og glatte luftindtag. 2) Den buede luftpassage gør, at luften hurtigt sendes opad i det cykloniske kammer, og støvet adskilles fra luften.