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  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
  • Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*

Udgået

PowerPro ExpertStøvsuger uden pose

FC9729/09

4.7
| (21) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

2 Priser

Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*
Philips Bagless Vacuum 7000 Series har vores højeste sugestyrke nogensinde. Gør nemt og grundigt rent med PowerCyclone 8-teknologi og TriActive-mundstykke, der kombinerer 3 optimerede rengøringsopgaver i én.
Se alle fordele

Allergy H13-filteret opsamler > 99,9 %** af støvet

Den højeste sugestyrke med PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Allergy H13-filter

  • Indbygget tilbehør

900W motor betyder bedre sugestyrke

900W motor betyder bedre sugestyrke

Højtydende motor på 900 W med over 50.000 omdr./min. genererer høj sugestyrke, så du hver gang får en overlegen rengøring.

99,9 % støvopsamling*** betyder førsteklasses rengøring

99,9 % støvopsamling*** betyder førsteklasses rengøring

TriActive+-mundstykke og ekstrem sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler***.

PowerCyclone 8 giver høj sugestyrke i længere tid

PowerCyclone 8 giver høj sugestyrke i længere tid

PowerCyclone 8-teknologien har en kraftfuld, hvirvlende effekt for at maksimere luftstrømmen og muliggøre den højeste sugestyrke. Superaccelereret luftstrøm i det cylindriske kammer fjerner effektivt støv fra luften ved > 185 km/t, hvilket sikrer stærkere sugestyrke i længere tid og giver perfekte rengøringsresultater.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-961326

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.7

ud af 5

21

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

3
2

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Πρακτική κ δυνατή σκούπα..

Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προιον

Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική.

Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. sugestyrke sammenlignet med de 10 mest solgte high-end-støvsugere uden pose (> 150 €) i Tyskland H1 2019

  2. Filtreringsevnen er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).

  4. Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.