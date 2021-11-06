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Udgået
900 W
PowerCyclone 8
Allergy H13-filter
Indbygget tilbehør
Højtydende motor på 900 W med over 50.000 omdr./min. genererer høj sugestyrke, så du hver gang får en overlegen rengøring.
TriActive+-mundstykke og ekstrem sugestyrke sikrer, at du kan støvsuge 99,9 % af de fine støvpartikler***.
PowerCyclone 8-teknologien har en kraftfuld, hvirvlende effekt for at maksimere luftstrømmen og muliggøre den højeste sugestyrke. Superaccelereret luftstrøm i det cylindriske kammer fjerner effektivt støv fra luften ved > 185 km/t, hvilket sikrer stærkere sugestyrke i længere tid og giver perfekte rengøringsresultater.
Priser
4.7
ud af 5
21
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Αλεξξξ
06/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Πρακτική κ δυνατή σκούπα..
Πολύ δυνατή κ αποτελεσματική σκούπα την προτείνω ανεπιφύλακτα!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Noikokira2
06/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Εξαιρετικό προιον
Τελεια απορρόφηση. Δεν μένει ίχνος σκονης. Δεν θα πω για τον θόρυβο. Δεν ακούγεται τιποτα
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Εξαιρετική.
Εξαιρετική όπως όλες οι ηλεκτρικές σκούπες της Philips . Δε τις αλλάζω με τίποτα.
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
Denne anmeldelse blev foretaget for PowerPro Expert FC9729/09 Ηλεκτρική σκούπα χωρίς σακούλα
sugestyrke sammenlignet med de 10 mest solgte high-end-støvsugere uden pose (> 150 €) i Tyskland H1 2019
Filtreringsevnen er testet iht. DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % støvopsamling på hårde gulve med sprækker (IEC62885-2).
Filtreringsniveauer er testet i henhold til EN60312-1-2017 og svarer til HEPA 13.