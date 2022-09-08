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Udgået
FM01SM130B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
1 TB
Solid State Drive
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.
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