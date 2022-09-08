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Udgået
FM01SS050P/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
1 TB
Solid State Drive
Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.
Ved hjælp af filsynkronisering af alle filer på din PC kan du åbne og arbejde med dine dokumenter med bare et par knaptryk, uanset hvor du befinder dig.
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.
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