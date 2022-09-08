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Udgået

SSD

FM01SS050P/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 1 TB

  • Solid State Drive

Beskyttende integreret dæksel gør det praktisk

Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.

Fuld filsynkronisering mellem PC og UFD

Ved hjælp af filsynkronisering af alle filer på din PC kan du åbne og arbejde med dine dokumenter med bare et par knaptryk, uanset hvor du befinder dig.

Brugervenlig emballage, der er nem at åbne

Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.

Tekniske specifikationer

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