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Udgået

SSD

FM02SS050P/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. SSD'en fra Philips får dit daglige computerarbejde til at køre glat med bedre systemrespons. SSD'en giver også mulighed for øjeblikkelig indlæsning, hvilket betyder hurtigere indlæsningstider ved systemstart og åbning af programmer,

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Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 2 TB

  • Solid State Drive

Alle filer komprimeres automatisk for at spare plads

Spar lagringsplads ved hjælp af automatisk komprimering af alle de filer, du gemmer på dit USB-flashdrev

Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

Ultra hurtig dataoverførsel SSD

Philips SSD giver dataoverførsel med høj hastighed, der minimerer irriterende ventetid effektivt, når du kopierer store multimedia-filer til eller fra din computers harddisk.

Tekniske specifikationer

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