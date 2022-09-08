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Udgået
FM02SS050P/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. SSD'en fra Philips får dit daglige computerarbejde til at køre glat med bedre systemrespons. SSD'en giver også mulighed for øjeblikkelig indlæsning, hvilket betyder hurtigere indlæsningstider ved systemstart og åbning af programmer,
2 TB
Solid State Drive
Spar lagringsplads ved hjælp af automatisk komprimering af alle de filer, du gemmer på dit USB-flashdrev
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
Philips SSD giver dataoverførsel med høj hastighed, der minimerer irriterende ventetid effektivt, når du kopierer store multimedia-filer til eller fra din computers harddisk.
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