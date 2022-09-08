Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem og brugervenlig plug-and-play-enhed. SSD'en fra Philips får dit daglige computerarbejde til at køre glat med bedre systemrespons. SSD'en giver også mulighed for øjeblikkelig indlæsning, hvilket betyder hurtigere indlæsningstider ved systemstart og åbning af programmer,