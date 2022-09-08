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Udgået
FM16FD170D/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
16 GB
Motion Edition 2.0
2-pak
Vælg din smarte farve, lyserød, ultraviolet lille, absintgrøn eller elektrisk blå, for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
De 16 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte og dele meget større eller flere filer via USB-porten på din stationære eller bærbare computer.
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.