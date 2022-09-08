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Udgået
FM16FD175B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
16 GB
Motion Edition 3.2
De 16 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte og dele meget større eller flere filer via USB-porten på din stationære eller bærbare computer.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.