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        Udgået

        USB-flashdrev

        FM16FD70V/00

        Lille, let, til brug overalt

        Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en Snow-edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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        Hurtig udveksling af filer!

        Lille, let, til brug overalt

        • 16 GB

        • Snow Edition 2.0

        • Pakke med 5 stk.

        Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

        Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

        Smart, farverigt design

        Vælg din smarte farve, lyserød, ultraviolet lille, absintgrøn eller elektrisk blå, for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        Smart USB-stik med farverigt design

        Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        Tekniske specifikationer

        Manualer og dokumentation

        Lokaliseret handelsbrochure

        • PDF fil, 304.8 kB
        • 21 July 2026

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.