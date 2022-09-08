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        Udgået

        SSD

        FM25SM130B/00

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        Nem, brugervenlig plug-and-play-enhed. Philips SSD gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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        Hurtig udveksling af filer!

        Nem at tilslutte og bruge med det samme!

        • 256 GB

        • Solid State Drive

        Smart USB-stik med farverigt design

        Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

        Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 2.0

        Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

        256 GB lagerkapacitet til store datafiler

        De 256 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
        • Eksperttips og inspiration.