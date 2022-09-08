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Udgået
FM32FD175B/00
Lille, let, til brug overalt
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en MOTION Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
32 GB
Motion Edition 3.2
USB Type-C
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.
En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.
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