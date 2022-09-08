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Udgået
FM32FD180D/00
Lille, let, til brug overalt
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en STAR Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
32 GB
Star Edition 2.0
2-pak
En behagelig LED-indikator viser dig, at drevet er korrekt tilsluttet og fungerer, og det blinker hurtigere, når du kopierer filer til eller fra hukommelsen.
Mist aldrig din hætte igen! Den beskyttende hætte er integreret i produktets design, så den altid sidder fast på USB-stikket. Hvis du vil bruge stikket, skal du blot vippe hætten bagover og sætte det i.
Markeringerne og perforeringen på emballagen viser dig den bedste måde at åbne den på, så du får hurtig adgang til dit USB-stik uden problemer.