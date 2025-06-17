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        Udgået

        SDHC-kort

        FM32MP45D/00

        1

        | (2) Anmeldelser

        Lille, let, til brug overalt

        Dette kompakte Micro SDHC-kort understøtter en hukommelseskapacitet på 32 GB med klasse 10 UHS-i U1 inkluderet. Produktet omfatter 2 pakker med adapter.

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        Micro SDHC 32 GB med adapter

        Lille, let, til brug overalt

        • 32 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • 2-pak

        32 GB lagringskapacitet til store datafiler

        De 32 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

        Super-hurtige overførselshastigheder med klasse10 SDHC-kort

        Takket være dette SDHC-korts klasse 10-ydeevne og hurtige overførselshastigheder behøver du ikke længere at vente på at overføre data!

        Tekniske specifikationer

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        Anmeldelser

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        1.0

        ud af 5

        2

        Anmeldelser

        5
        4
        3
        2

        17/06/2025

        España

        España

        No funciona

        He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Dato for brug 2025-05-17

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Tarjetas SDHC

        Dato for brug 2025-05-17

        23/01/2024

        France

        France

        2 cartes illisibles - toutes les données perdues

        Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.

        Fordele

        aucun

        Ulemper

        produit non fiable

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Cartes SDHC

        Dato for brug 2023-07-23

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Cartes SDHC

        Dato for brug 2023-07-23

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