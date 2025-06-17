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Udgået
FM32MP45D/00
Lille, let, til brug overalt
Dette kompakte Micro SDHC-kort understøtter en hukommelseskapacitet på 32 GB med klasse 10 UHS-i U1 inkluderet. Produktet omfatter 2 pakker med adapter.
32 GB
Klasse 10
UHS-I
2-pak
De 32 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.
Takket være dette SDHC-korts klasse 10-ydeevne og hurtige overførselshastigheder behøver du ikke længere at vente på at overføre data!
1.0
ud af 5
2
Anmeldelser
nofunciona
17/06/2025
España
No funciona
He comprado una de estas tarjetas para usarla en una camara fotografica y no funciona. Hemos intentado todo lo que se sugiere para que funcione y no hay caso. Al probar el adaptador con una microSD marca kingstone funciona sin problemas por lo cual claramente la falla esta en la microSD marca philips.
Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Tarjetas SDHC
Dato for brug 2025-05-17
Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Tarjetas SDHC
Dato for brug 2025-05-17
terryg
23/01/2024
France
2 cartes illisibles - toutes les données perdues
Je suis photographe. J'ai acheté ces 2 cartes à la fnac. Une première m'a lâché cet été suite à un shooting. carte illisible avec perte de toutes les photos. La 2e m'a lâché ce week end et j'ai perdu toutes les photos d'un shooting important pour mon client. Très gros impact professionnel pour moi, avec perte financière et perte en terme d'image. J'ai essayé plusieurs solutions pour tenter de récupérer les images mais les données restent illisibles. Si je passe par un laboratoire professionnel, cela va me coûter beaucoup d'argent. Je suis très déçu de la marque.
Fordele
aucun
Ulemper
produit non fiable
Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Cartes SDHC
Dato for brug 2023-07-23
Denne anmeldelse blev foretaget for FM32MP45D Cartes SDHC
Dato for brug 2023-07-23