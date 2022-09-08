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Udgået

SSD

FM51FD75B/00

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en SNOW Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.

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Hurtig udveksling af filer!

Nem at tilslutte og bruge med det samme!

  • 512 GB

  • Snow Edition 3.0

Hurtig dataoverførsel med højhastigheds-USB 3.0

Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.

128 GB lagerkapacitet til store datafiler

De 512 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

Smart USB-stik med farverigt design

Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere

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