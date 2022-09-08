Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FM51FD75B/00
Nem at tilslutte og bruge med det samme!
Nem brugervenlig plug-and-play-enhed. Det farverige Philips USB-flashdrev i en SNOW Edition gør det nemt og billigt at gemme og dele filer, fotos og musik i hverdagen.
512 GB
Snow Edition 3.0
Dataoverførsel med høj hastighed minimerer effektivt irriterende ventetid ved kopiering af en stor multimedia-fil til eller fra din computers harddisk.
De 512 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.
Vælg din smarte farve; gul, pink, lilla, grøn, blå eller orange for at puste liv i dine daglige handlinger med at lagre og dele data, og gør det hele lidt sjovere
Anmeldelser