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Udgået
FM64MP45D/00
Lille, let, til brug overalt
Dette kompakte Micro SDXC-formatkort understøtter en hukommelseskapacitet på 64 GB med klasse 10 UHS-i U1 inkluderet. Produktet omfatter 2 pakker med adapter.
64 GB
Klasse 10
UHS-I
2-pak
De 64 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.
1.0
ud af 5
1
Anmeldelse
boosman
09/12/2023
Nederland
Bekræftet køber
SDXC-card
Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest
Fordele
0
Ulemper
1000
Denne anmeldelse blev foretaget for FM64MP45D SDXC-kaarten
Dato for brug 2023-11-09
Denne anmeldelse blev foretaget for FM64MP45D SDXC-kaarten
Dato for brug 2023-11-09