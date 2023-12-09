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        Udgået

        SDXC-kort

        FM64MP45D/00

        1

        | (1) Anmeldelse

        Lille, let, til brug overalt

        Dette kompakte Micro SDXC-formatkort understøtter en hukommelseskapacitet på 64 GB med klasse 10 UHS-i U1 inkluderet. Produktet omfatter 2 pakker med adapter.

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        Micro SDXC-format med adapter

        Lille, let, til brug overalt

        • 64 GB

        • Klasse 10

        • UHS-I

        • 2-pak

        64 GB lagringskapacitet til store datafiler

        De 64 GB giver dig nyttig kapacitet til at bytte, dele og gemme meget større eller flere filer via USB-porten på din PC eller bærbare computer.

        Tekniske specifikationer

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        1.0

        ud af 5

        1

        Anmeldelse

        5
        4
        3
        2

        09/12/2023

        Nederland

        Nederland

        Bekræftet køber

        SDXC-card

        Na 350 foto's werkte het niet meer .Reparatie alleen mogelijk tegen absurde kosten. Heeft mijn vakantie verpest

        Fordele

        0

        Ulemper

        1000

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM64MP45D SDXC-kaarten

        Dato for brug 2023-11-09

        Denne anmeldelse blev foretaget for FM64MP45D SDXC-kaarten

        Dato for brug 2023-11-09

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