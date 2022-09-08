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Udgået

Hovedtelefoner med mikrofon

FS3MBK/00

Fyldig bas

Det lette og kompakte, sammenfoldelige design gør dem til de perfekte hovedtelefoner at have med på farten. Nyd kraftfuld lyd med det lukkede, akustiske system. Med in-line-fjernbetjening kan du nemt modtage telefonopkald.

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Uanset hvor du er!

Fyldig bas

  • On-ear

  • Sorte

40 mm neodymdrivere giver fyldig bas og kraftig lyd

Driverne på 40 mm er konstrueret til at gengive en fyldig bas og kraftig lyd, når du er på farten.

Kompakt sammenfoldeligt design, der gør dem nemme at transportere og opbevare

Det kompakte, sammenfoldelige design gør det nemt for dig at folde hovedbøjlen til perfekt sammenfoldning og opbevaring.

Tekniske specifikationer

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