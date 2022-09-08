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Udgået
FS3MBK/00
Fyldig bas
Det lette og kompakte, sammenfoldelige design gør dem til de perfekte hovedtelefoner at have med på farten. Nyd kraftfuld lyd med det lukkede, akustiske system. Med in-line-fjernbetjening kan du nemt modtage telefonopkald.
On-ear
Sorte
Driverne på 40 mm er konstrueret til at gengive en fyldig bas og kraftig lyd, når du er på farten.
Det kompakte, sammenfoldelige design gør det nemt for dig at folde hovedbøjlen til perfekt sammenfoldning og opbevaring.
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