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Udgået

Mini Hi-Fi System

FWM154/12

4.3

| (16) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Besat af lyd

Få mest muligt ud af din musik med mini hi-fi-systemet fra Philips med 2-vejs basreflekshøjttalersystem til fyldig lyd. Optimér dine lydindstillinger ved at justere balancen for forskellige musikgenrer med digital lydkontrol.

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Besat af lyd

  • 40 W

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Kassettebåndoptager med automatisk stop

0

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

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Anmeldelser

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4.3

ud af 5

16

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

2
1

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent sound quality

All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

01/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

w.o.w

Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System

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