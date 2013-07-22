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Udgået
Besat af lyd
Få mest muligt ud af din musik med mini hi-fi-systemet fra Philips med 2-vejs basreflekshøjttalersystem til fyldig lyd. Optimér dine lydindstillinger ved at justere balancen for forskellige musikgenrer med digital lydkontrol.
40 W
MP3 står for "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lydkvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.
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Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
4.3
ud af 5
16
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
boxerkev
22/07/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent sound quality
All in all a very good hi-fi system for the money. Very powerful sound from such compact speakers, radio reception on F.M is excellent with no hiss on stereo. tape and C.D. also excellent, very easy to understand and set up. Highly recommend. A+++++
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Buzz
01/06/2012
United Kingdom
w.o.w
Bought these for £100 over a year ago, and even now they're are about half the price, i'd still be willing to pay £100 again. The bass boost is astronomical, and I haven't looked back after purchasing these!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM154 MP3 Mini Hi-Fi System