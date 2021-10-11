ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra

Udgået

Mini Hi-Fi System

FWM197/12

3.7

| (7) Anmeldelser

Besat af lyd

Oplev uforstyrret nydelse af dine sange på CD/WMA/MP3 i op til 10 timer på mini hi-fi-systemet fra Philips. Udvid din musiknydelse ved at lytte til dine sange derhjemme fra din bærbare afspiller – med MP3 Link.

Se alle fordele

Besat af lyd

  • 120 W

Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

Samlet udgangseffekt på 120 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

Kassettebåndoptager med automatisk stop

0

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

7

Anmeldelser

3

11/10/2021

Italia

Italia

wow!

davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Dato for brug 2019-10-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Sistema mini Hi-Fi

Dato for brug 2019-10-11

30/03/2021

España

España

Vaya

Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos

Fordele

Con lo bien que van las de Philips

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Minicadena Hi-Fi

Dato for brug 2019-03-30

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Minicadena Hi-Fi

Dato for brug 2019-03-30

11/10/2011

Nederland

Nederland

Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.

Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Mini-HiFi-systeem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Mini-HiFi-systeem

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.