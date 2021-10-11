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Udgået
FWM197/12
Besat af lyd
Oplev uforstyrret nydelse af dine sange på CD/WMA/MP3 i op til 10 timer på mini hi-fi-systemet fra Philips. Udvid din musiknydelse ved at lytte til dine sange derhjemme fra din bærbare afspiller – med MP3 Link.
120 W
Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.
Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.
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3.7
ud af 5
7
Anmeldelser
zebra276705445040320
11/10/2021
Italia
wow!
davvero ottimo sistema audio, lo consiglio vivamente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Dato for brug 2019-10-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Sistema mini Hi-Fi
Dato for brug 2019-10-11
lizon
30/03/2021
España
Vaya
Me parece muy mal que hayáis dejado de fabricarlas , pues hay gente que tenemos muchos cassettes y nos gusta oirlos
Fordele
Con lo bien que van las de Philips
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Minicadena Hi-Fi
Dato for brug 2019-03-30
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Minicadena Hi-Fi
Dato for brug 2019-03-30
Nelis1
11/10/2011
Nederland
Uitstekende geluidskwaliteit, groot bedieningsgemak.
Prima apparaat, vele mogelijkheden voor aansluiten van externe apparatuur, voorzien van cassettedeck, cd, usb, mp3, goede FM ontvangst op enkele antenne draad.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Mini-HiFi-systeem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM197 Mini-HiFi-systeem