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Udgået
Kraftfuld, klar og overvældende lyd
Hi-fi-systemet FWM6000/10 sætter fuld styrke på musikken med 550 W RMS og 7500 W PMPO-udgangseffekt. En subwoofer leverer dybe bastoner, mens UniSound sørger for klar og naturlig lyd. Du kan også nyde musik fra USB-enheder og bærbare musikafspillere.
550 W
Gør dig klar til musik, der er ubestrideligt klarere og mere naturlig. UniSound-teknologien udnytter akustisk design og ingeniørekspertise til at levere lyd, som det var meningen, den skulle høres. I traditionelle højttalere leverer diskantenheden og basenheden lyd fra forskellige steder. Det skaber stærke interferenser, som forvrænger lyden, hvilket resulterer i unaturlig, flad og kvalt lyd. UniSound frigør musikken ved at anbringe diskantenhed og basenhed i unikke positioner og indarbejde streng overgangsingeniørkunst, som reducerer interferens enormt og leverer naturlig lyd, der er tro mod den oprindelige.
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4.5
ud af 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
BigHen94
29/12/2013
United Kingdom
Incredible
Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
steven2013
15/07/2013
United Kingdom
This product is great!
This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
Hookie245
02/06/2013
United Kingdom
This stereo system is the best i have ever had
I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.