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Udgået

Mini Hi-Fi System

FWM6000/10

4.5

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Kraftfuld, klar og overvældende lyd

Hi-fi-systemet FWM6000/10 sætter fuld styrke på musikken med 550 W RMS og 7500 W PMPO-udgangseffekt. En subwoofer leverer dybe bastoner, mens UniSound sørger for klar og naturlig lyd. Du kan også nyde musik fra USB-enheder og bærbare musikafspillere.

Se alle fordele

med dette lydsystem

Kraftfuld, klar og overvældende lyd

  • 550 W

Rip musik fra CD'er, radio og karaoke over på en USB-enhed

Rip musik fra CD'er, radio og karaoke over på en USB-enhed

UniSound for naturlig og krystalklar lyd

UniSound for naturlig og krystalklar lyd

Gør dig klar til musik, der er ubestrideligt klarere og mere naturlig. UniSound-teknologien udnytter akustisk design og ingeniørekspertise til at levere lyd, som det var meningen, den skulle høres. I traditionelle højttalere leverer diskantenheden og basenheden lyd fra forskellige steder. Det skaber stærke interferenser, som forvrænger lyden, hvilket resulterer i unaturlig, flad og kvalt lyd. UniSound frigør musikken ved at anbringe diskantenhed og basenhed i unikke positioner og indarbejde streng overgangsingeniørkunst, som reducerer interferens enormt og leverer naturlig lyd, der er tro mod den oprindelige.

Subwoofer til kraftfuld bas

0

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

02/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

This stereo system is the best i have ever had

I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWM6000 Mini Hi-Fi System

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.