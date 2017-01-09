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Udgået
Udvid din festmusik
Fest videre med Philips-minihøjttaleren. Højttaleren med 240 W sætter gang i festen ved at bringe musikken til ethvert hjørne af dit hjem. Den fungerer sammen med alle Philips' festanlæg og er designet til fleksibel placering og nem opsætning.
Udvidelsesenhed til brug ved fester
Kan bruges med Philips-festmusikanlæg
Dynamisk lys
240 W
Bevæg dig i takt til musikkens fortryllende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Piyy
09/01/2017
United Kingdom
Amazin speakers
This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP1000 Mini Speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP1000 Mini Speaker
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.