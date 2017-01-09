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Udgået

Minihøjttaler

FWP1000/05

5

| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt

Udvid din festmusik

Fest videre med Philips-minihøjttaleren. Højttaleren med 240 W sætter gang i festen ved at bringe musikken til ethvert hjørne af dit hjem. Den fungerer sammen med alle Philips' festanlæg og er designet til fleksibel placering og nem opsætning.

Se alle fordele

En ekstra højttaler til større rækkevidde

Udvid din festmusik

  • Udvidelsesenhed til brug ved fester

  • Kan bruges med Philips-festmusikanlæg

  • Dynamisk lys

  • 240 W

Nem opsætning med alle Philips-festmaskiner

Dynamisk belysning øger danseglæden

Dynamisk belysning øger danseglæden

Bevæg dig i takt til musikkens fortryllende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.

Fleksibel placering i hjemmet

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

09/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Amazin speakers

This is worth way more than what it costs, definitely get it if u want loud and good quality speakers, u can do a lot and take it to party's clubs ect

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP1000 Mini Speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FWP1000 Mini Speaker

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.