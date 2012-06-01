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Udgået
FWP3100D/05
Den perfekte festmaskine
Hold en helt fantastisk fest med dette Mini Hi-Fi System. En drejelig dock giver dig mulighed for at afspille og oplade din iPod/iPhone, mens maks. 300 W RMS, adgang til enhedens musikbibliotek og den valgfrie DJ-app gør dig til DJ for en fantastisk fest, uanset hvor du er.
Mix som en DJ
30-pols dockingstation til iPod/iPhone
Direkte USB
300 W, kan udvides med FWP1000
Bevæg dig i takt til musikkens fortryllende rytme. Flot lys blinker i takt med sangene, hvilket gør musikken endnu mere sjov og spændende. Når du ikke vil have lyseffekten på, kan du bare slukke for funktionen. Gør dine fester med dans og andre festlige sammenkomster ekstra glamourøse med disse sensationelle dynamiske lamper.
MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.
3.0
ud af 5
4
Anmeldelser
gman
01/06/2012
United Kingdom
music box
good looks,nice sound,very loud,i use it in a sports hall and it fills it with sound.could do with a better radio ariel
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
MIKE26
20/05/2012
United Kingdom
one of the best philips audio products iv owned just great
well what can i say its a great set well built great bass responce and catches the high tones too well once fully set up the light feture is really great with the choice of blue red or a mix of both a great ideia far best one of philips products iv owned hope to use for many years yet which im sure i will just A************
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
cheddarbob
30/05/2015
United Kingdom
terrible build quality
the product worked ok until the guarantee ran out and then the poor quality started to show- volume control stopped working and speakers do not work with the ipad dock- absolute junk
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
Denne anmeldelse blev foretaget for FWP3100D Mini Hi-Fi System
Undgå længerevarende brug af anlægget ved en lydstyrke over 85 decibel, da det kan beskadige hørelsen.