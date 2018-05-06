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Udgået
Bluetooth®
Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.
En dobbelt forstærker sikrer forbedret lydgengivelse ved at nedsætte intermodulationen mellem basenhed og diskantenhed, eftersom hver transducer styres af dens egen dedikerede forstærker. Resultatet er dyb og kraftfuld baslyd med høj gennemslagskraft uden for megen indvirkning på de højere frekvenser, så de forbliver rene og detaljerede. Når den bruges sammen med præcist, aktivt overgangsdesign, opnås der bedre kontrol af fase- og frekvenskurve for hver transducer, hvilket giver en mere afbalanceret og naturlig lyd.
MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.
4.5
ud af 5
6
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
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Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 Mini Hi-Fi System
Cybersunny2
01/04/2016
Deutschland
Das Produkt ist sehr gut
Das Produkt hat einen tollen Sound. Der Klang ist klar und nicht zu flach. Das Design ist sehr schön, die Boxen sind nicht zu groß und machen einen tollen Eindruck. Ich mag auch die Lautstärkeregelung sehr. Es ist rundum ein wirklich gelungenes Produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 HiFi-Minisystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 HiFi-Minisystem
Max758
20/07/2017
Italia
FX 10 STRAORDINARIO
Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.
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Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 Sistema mini Hi-Fi
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX10 Sistema mini Hi-Fi