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Udgået

FX25 Mini Hi-Fi System

FX25/12

4
| (30) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produkt
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MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning

MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning

MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

Forbindelse til TV eller DVD-afspiller

0

Dobbelt forstærker giver bedre lydgengivelse

Dobbelt forstærker giver bedre lydgengivelse

En dobbelt forstærker sikrer forbedret lydgengivelse ved at nedsætte intermodulationen mellem basenhed og diskantenhed, eftersom hver transducer styres af dens egen dedikerede forstærker. Resultatet er dyb og kraftfuld baslyd med høj gennemslagskraft uden for megen indvirkning på de højere frekvenser, så de forbliver rene og detaljerede. Når den bruges sammen med præcist, aktivt overgangsdesign, opnås der bedre kontrol af fase- og frekvenskurve for hver transducer, hvilket giver en mere afbalanceret og naturlig lyd.

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

30

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produkt

30/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

really good sound quality

Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

27/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing sound machine.

I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System

19/05/2017

Deutschland

Deutschland

Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound

Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem

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