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Udgået
MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.
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En dobbelt forstærker sikrer forbedret lydgengivelse ved at nedsætte intermodulationen mellem basenhed og diskantenhed, eftersom hver transducer styres af dens egen dedikerede forstærker. Resultatet er dyb og kraftfuld baslyd med høj gennemslagskraft uden for megen indvirkning på de højere frekvenser, så de forbliver rene og detaljerede. Når den bruges sammen med præcist, aktivt overgangsdesign, opnås der bedre kontrol af fase- og frekvenskurve for hver transducer, hvilket giver en mere afbalanceret og naturlig lyd.
4.0
ud af 5
30
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produkt
MileR88
30/08/2018
United Kingdom
really good sound quality
Excellent sound quality, no distorosion at all even when im using AUX,BT/ music from youtube, good amount of power from relatively small sistem, high frequency sound is simply amazing .. recommending
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System
Frambo123
27/08/2018
United Kingdom
Amazing sound machine.
I bought this sound system online from Italy in June, 2018. The sound quality is amazingly good without any form of distortion. To me, this system is second to none in regard to sound quality and I can buy it ten times over. The absence of a headphone jack is a minor issue. Honestly speaking, I've ordered the Philips fx 10 from UK for my brother because I can't enjoy this kind of music alone.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 Mini Hi-Fi System
Vio2010Lord
19/05/2017
Deutschland
Klasse Anlage, nicht zu groß, guter Sound
Die Anlage hat mich Positive überrascht. Sie ist gar nicht so groß, aber auch nicht zu klein, also würde sagen Perfekte Größe. Der Sound ist der hammer. Man kann ihn je nach bedarf einstellen. Mal mehr, mal weniger oder gar keinen Bass. Das Licht, was zur Musik leuchtet ist auch genial, aber leider ist es nur in blau. Musik kann über verschiedene Arten abgespielt werden, das ist auch sehr gut. Radio, CD, USB, Bluetooth oder über AUX und NFC.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for FX25 HiFi-Minisystem