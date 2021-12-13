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  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret
  • Dampydeevne, garanteret

AzurDampstrygejern

GC4537/70

4.8
| (97) Anmeldelser | 98% anbefaler dette produkt

1 pris

Dampydeevne, garanteret
Takket være vores innovative design er det nemt at nedbryde kalkpartikler og opsamle dem automatisk i den aftagelige kalkbeholder. Kalken kan nemt vaskes væk på mindre end 15 sekunder.
Se alle fordele

Med vores forbedrede Quick Calc Release-system

Dampydeevne, garanteret

  • 45 g/min, konstant damp

  • 200 g dampskud

  • SteamGlide-strygesål

Quick Calc Release-systemet sikrer nem rengøring af dit strygejern

Quick Calc Release-systemet sikrer nem rengøring af dit strygejern

Quick Calc Release til nem rengøring af dit strygejern og langvarig dampydeevne

Et dampskud på op til 200 g fjerner hurtigt genstridige folder

Et dampskud på op til 200 g fjerner hurtigt genstridige folder

Trænger dybere ind i stoffet og fjerner nemt genstridige folder

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

2400W giver hurtig opvarmning og kraftig ydeevne

Giver en hurtig opvarmning og kraftfuld ydelse, så du hurtigt får klaret strygningen

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

97

Anmeldelser

98%

anbefaler dette produkt

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Fordele

Bom preço e excelente desempenho

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Azur GC4564/20 Ferro a vapor

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  • Eksperttips og inspiration.