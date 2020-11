60 længdeindstillinger fra 0,5 til 42 mm

Brug kontrolknapperne til at vælge præcis den længde, du vil have, der er 60 forskellige indstillinger. For at trimme håret - anvend kammen med indstillinger fra 1 til 42 mm afhængigt af din ønskede længde. Du kan finjustere dit præcise valg af længde helt ned til 0.2 mm. Anvend hårklipperen uden kam for at få en kort hårlængde og tæt trimning (0,5 mm).