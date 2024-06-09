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  • Philips' bedste
  • Philips' bedste

Hairclipper series 9000Hårklipper

HC9420/15

4.1
| (908) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produkt
Philips' bedste
Hårklipper Series 9000 giver dig fuldstændig præcision og kontrol over din klipning med blot et enkelt klik. Motordrevne trimmerkamme og en skærenhed med høj ydeevne gør det til den eneste hårklippemaskine, der konsekvent leverer de forventede resultater.
Se alle fordele

Ultimativ kraft, perfekt klipning.

Philips' bedste

  • Selvslibende metalknive

  • 60 længdeindstillinger

  • 120 min. ledningsfri brug/1 t. opladn.

Kontrolknapper

Kontrolknapper

Den intuitive brugerflade giver dig præcis feedback om den valgte længde. Du kan bruge knapperne til nemt at vælge og fastlåse mere end 60 længdeindstillinger. Gennemgå hurtigt de forskellige længder, eller gå langsomt igennem hvert enkelt lille trin på 0,2 mm.

Nemt at vælge og låse i 60 længdeindstillinger: 0,5 til 42 mm

Nemt at vælge og låse i 60 længdeindstillinger: 0,5 til 42 mm

Med kontrolknapperne kan du præcist vælge og fastlåse den ønskede længde, med mere end 60 længdeindstillinger. Trimmerkammen gør det muligt at trimme i præcise intervaller på 0,2 mm mellem 1 og 7 mm og 1 mm mellem 7 og 42 mm. Eller du kan bruge den uden trimmerkam for at få en tæt trimning på 0,5 mm.

Justerbare hårtrimmerkamme, der giver de bedste klipningsresultater

Justerbare hårtrimmerkamme, der giver de bedste klipningsresultater

Hårklipperen leveres med 3 justerbare hårtrimmerkamme: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Du skal blot fastgøre én af kammene til mere end 60 låsbare længdeindstillinger med præcise intervaller på 0,2 mm mellem 1 og 7 mm og 1 mm mellem 7 og 42 mm. Eller du kan bruge hårklipperen uden trimmerkam for at få en tæt 0,5 mm trimning.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

908

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produkt

09/06/2024

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Igen et godt køb.

Pris og funktionalitet er BARE ok. det kunne være bedre.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

30/01/2022

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Alt var ok

Bestilte produktet, da jeg kendte det i forvejen. Virkelig god hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen

10/12/2021

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Hamrende skarp

Fantastisk skarp. Klipper helt imponerende godt. Klipper ikke ret godt i langt hår med afstandsstykker på. Håret pakker sig og blokerer knivene. Jeg klipper primært helt uden skær. Og der er den altså imponerende

Fordele

Let, skarp, nem at håndtere. Batteritid.

Ulemper

Klipper ikke ret godt med afstandsstykke.c

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. sammenlignet med dens forgænger fra Philips