Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Selvslibende metalknive
60 længdeindstillinger
120 min. ledningsfri brug/1 t. opladn.
Den intuitive brugerflade giver dig præcis feedback om den valgte længde. Du kan bruge knapperne til nemt at vælge og fastlåse mere end 60 længdeindstillinger. Gennemgå hurtigt de forskellige længder, eller gå langsomt igennem hvert enkelt lille trin på 0,2 mm.
Med kontrolknapperne kan du præcist vælge og fastlåse den ønskede længde, med mere end 60 længdeindstillinger. Trimmerkammen gør det muligt at trimme i præcise intervaller på 0,2 mm mellem 1 og 7 mm og 1 mm mellem 7 og 42 mm. Eller du kan bruge den uden trimmerkam for at få en tæt trimning på 0,5 mm.
Hårklipperen leveres med 3 justerbare hårtrimmerkamme: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Du skal blot fastgøre én af kammene til mere end 60 låsbare længdeindstillinger med præcise intervaller på 0,2 mm mellem 1 og 7 mm og 1 mm mellem 7 og 42 mm. Eller du kan bruge hårklipperen uden trimmerkam for at få en tæt 0,5 mm trimning.
4.1
ud af 5
908
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produkt
tilfreds
09/06/2024
Danmark
Bekræftet køber
Igen et godt køb.
Pris og funktionalitet er BARE ok. det kunne være bedre.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
kla12
30/01/2022
Danmark
Bekræftet køber
Alt var ok
Bestilte produktet, da jeg kendte det i forvejen. Virkelig god hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9450/15 Hårklipper med digital touch screen
Riberhus
10/12/2021
Danmark
Bekræftet køber
Hamrende skarp
Fantastisk skarp. Klipper helt imponerende godt. Klipper ikke ret godt i langt hår med afstandsstykker på. Håret pakker sig og blokerer knivene. Jeg klipper primært helt uden skær. Og der er den altså imponerende
Fordele
Let, skarp, nem at håndtere. Batteritid.
Ulemper
Klipper ikke ret godt med afstandsstykke.c
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Hairclipper series 9000 HC9420/15 Hårklipper
sammenlignet med dens forgænger fra Philips