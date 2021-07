Nemt at vælge og låse i 60 længdeindstillinger: 0,5 til 42 mm

Med kontrolknapperne kan du præcist vælge og fastlåse den ønskede længde, med mere end 60 længdeindstillinger. Trimmerkammen gør det muligt at trimme i præcise intervaller på 0,2 mm mellem 1 og 7 mm og 1 mm mellem 7 og 42 mm. Eller du kan bruge dem uden trimmerkam for at få en tæt 0,5 mm trimning.