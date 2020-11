Motoriseret længdeindstilling

Indstil længden ved hjælp af det ultra følsomme præcisionshjul. Vælg længden ved at stryge fingeren hen over præcisionshjulet, de motoriserede trimmerkamme indstiller sig automatisk samtidig med, at du stryger fingeren over præcisionshjulet. Den innovative teknologi gør, at du kan vælge længder med 0,1 mm præcision.