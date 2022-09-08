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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HD2331/90
750 W
Opbevares lodret
On/off-knap og indikatorlys
Sandwichplade
Lav alle de grillede sandwiches, du bedst kan lide, på trekantede grillplader
Hurtig opvarmning griller alt til sprød, gyldenbrun perfektion i denne kraftfulde 750 W sandwichgrill.
Slut med at skrubbe og mad, der hænger fast. Kan nemt tørres af takket være den holdbare non-stick-belægning på sandwichgrillpladerne.
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