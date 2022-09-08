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Alle serier

  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag
  • Gyldenbrune sandwiches, hver dag

3000 SeriesSandwichgrill

HD2331/90

Gyldenbrune sandwiches, hver dag
Få sprøde og perfekt grillede trekantede sandwiches med Philips sandwichgrill 3000 Series. Non-stick-sandwichplader opvarmes kraftigt, så du kan lave lækre sandwiches, og pladerne er også nemme at rengøre.
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Sprøde og perfekt grillede trekantede sandwiches

Gyldenbrune sandwiches, hver dag

  • 750 W

  • Opbevares lodret

  • On/off-knap og indikatorlys

  • Sandwichplade

Trekantede grillplader til dine yndlingssnacks

Trekantede grillplader til dine yndlingssnacks

Lav alle de grillede sandwiches, du bedst kan lide, på trekantede grillplader

750 W giver dig den perfekte sandwich

750 W giver dig den perfekte sandwich

Hurtig opvarmning griller alt til sprød, gyldenbrun perfektion i denne kraftfulde 750 W sandwichgrill.

Non-stick plader for nem rengøring

Non-stick plader for nem rengøring

Slut med at skrubbe og mad, der hænger fast. Kan nemt tørres af takket være den holdbare non-stick-belægning på sandwichgrillpladerne.

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