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Udgået
900 W
Passer til alle typer sandwich takket være de store plader.
Hurtige og lækre resultater takket være effekt på 900 W.
Digital timer, der afgiver lyd, når sandwichen er klar.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
22/05/2021
Portugal
Excelente.
Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.
Fordele
Aquecimento rápido.
Ulemper
Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD2415/80 Sanduicheira
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HD2415/80 Sanduicheira