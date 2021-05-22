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Udgået

Sandwichtoaster

HD2415/80

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Få det præcis som du vil have det
Lav dine sandwich, ligesom du vil have dem. Læg en hvilken som helst sandwich mellem de store plader, og indstil den ønskede tid. De aftagelige non-stick plader tåler maskinopvask, så rengøringen er nemmere end nogensinde.
Se alle fordele

Indstil timeren til lækre sandwich

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  • 900 W

Passer til alle typer sandwich takket være de store plader

Passer til alle typer sandwich takket være de store plader.

Hurtige og lækre resultater takket være effekt på 900 W

Hurtige og lækre resultater takket være effekt på 900 W.

Digital timer, der afgiver lyd, når sandwichen er klar

Digital timer, der afgiver lyd, når sandwichen er klar.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

22/05/2021

Portugal

Portugal

Excelente.

Aquece rápido e bem. Económica. Duradoura tenho 15 anos.

Fordele

Aquecimento rápido.

Ulemper

Placas antiaderente perdem antiaderencia rapidamente

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD2415/80 Sanduicheira

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HD2415/80 Sanduicheira

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